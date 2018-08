LIBAN ET INITIATIVE RUSSE : UNE OCCASION A NE PAS RATER – Scarlett Haddad, 27 juillet.

L’initiative russe pour le retour des déplacés syriens chez eux est une aubaine pour le Liban. Mais encore faudrait-il qu’il sache en profiter ! C’est justement pour ne pas laisser passer cette occasion que le président de la République Michel Aoun a demandé au Premier ministre dans leur entretien de la veille et au président de la Chambre, ainsi qu’aux différentes parties concernées, sécuritaires, militaires et diplomatiques, d’être présents lors de sa rencontre avec la délégation russe à Baabda dans l’après-midi d’hier. Dans un dossier aussi important pour le pays, le Liban doit donc faire front commun et prendre des décisions qui ont l’aval de toutes les parties concernées pour qu’il n’y ait pas de polémique interne qui pourrait pousser les parties internationales à laisser le Liban de côté dans le traitement de ce dossier.

Selon des sources libanaises qui suivent de près ce dossier, c’est le président russe Vladimir Poutine qui est à l’origine du projet dont il a parlé avec son homologue américain Donald Trump au cours du sommet de Helsinki, le 16 juillet. Ce dernier ayant donné son accord, les Russes ont dès le lendemain du sommet dévoilé le projet. Il comporte en effet deux volets, celui du retour chez eux des déplacés syriens installés dans les pays plus ou moins voisins de la Syrie, à savoir le Liban, la Turquie, l’Irak, l’Égypte et la Jordanie, et celui de la reconstruction de la Syrie, avec une concomitance entre les deux processus. D’ailleurs, tout en formant une délégation chargée de discuter du processus du retour des déplacés avec les pays concernés, la Russie a commencé à introduire en Syrie des matériaux de construction en vue de la reconstruction.

Les Russes ont donc proposé de former des commissions conjointes, pour chaque pays concerné, regroupant des représentants russes, américains et syriens, en plus du pays hôte, pour adopter des mesures concrètes, selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Selon les mêmes sources, ce projet devrait profiter en premier au Liban, car d’après les informations qui ont été données aux autorités concernées, les Russes prévoient le retour d’un million sept cent mille déplacés syriens chez eux, dans une première étape, distribués comme suit : 890 000 du Liban, 300 000 de Turquie, 150 000 de Jordanie et 100 000 d’Égypte et d’Irak. Avant d’officialiser ce projet, les Russes avaient tâté le terrain avec des interlocuteurs européens, notamment l’Allemagne et la France, qui auraient promis de fournir des aides humanitaires aux déplacés syriens de retour chez eux en Syrie même, alors que depuis le déclenchement de la guerre dans ce pays, ils avaient suspendu toute aide aux Syriens dans les zones contrôlées par le régime.

Les Russes ont aussi chargé les ministères de la Défense et des Affaires étrangères de cette mission. La Défense parce que la base militaire de Hmaymim en Syrie, tenue par les militaires russes, est considérée comme le quartier général de toute cette opération, et les Affaires étrangères pour entreprendre les contacts nécessaires. Du côté syrien, on ignore encore qui aura la charge du suivi, mais jusqu’à présent, c’est le ministère de la Réconciliation, dirigé par le Dr Ali Haïdar, présent à Hmaymim, qui a pris en charge le traitement des dossiers des combattants souhaitant se réconcilier avec l’État syrien. Toutefois, il ne s’agit plus désormais de réconciliation, mais de retour.

La délégation russe chargée de ce dossier s’est donc rendue en Jordanie où elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères du pays, et un mécanisme a déjà été mis en place dans le but d’assurer le retour de 150 000 déplacés syriens chez eux. Elle est ensuite arrivée au Liban où elle a eu des entretiens séparés avant la rencontre générale au palais de Baabda.

Selon Ola Boutros, qui a la charge du dossier des déplacés syriens au ministère des Affaires étrangères, de grands espoirs sont attachés à l’initiative russe, car elle devrait aboutir au retour de 890 000 déplacés syriens chez eux. « Cette initiative, dit-elle, confirme aussi la position libanaise qui refusait depuis le début de lier le retour des déplacés à une solution politique en Syrie. Aujourd’hui, après le sommet de Helsinki, le président américain a accepté cette idée et le processus a été enclenché. » Ola Boutros affirme aussi qu’au Liban, le dossier est plus compliqué qu’en Jordanie, parce qu’il y a eu un problème dans l’enregistrement des déplacés syriens. Il y a eu ainsi des lacunes dans l’enregistrement des naissances et des mariages, tout comme il y a un grand nombre de déplacés qui sont venus au Liban par des chemins clandestins et qui n’ont jamais régularisé leurs papiers. Toutes ces failles compliquent les procédures et exigent la participation de la Sûreté générale au processus. Mais le plus important est de mettre en place un mécanisme concret.

Toujours selon Ola Boutros, les recensements russes effectués auprès des déplacés syriens au Liban ont montré que 30 000 d’entre eux ont combattu le régime dans différents groupes d’opposition. Certains d’entre eux souhaitent rentrer en Syrie, après avoir réglé leur problème avec le régime, et d’autres ne veulent pas entendre parler d’un tel retour. Mais ce qui est important dans ce chiffre, estime la responsable, c’est qu’il confirme la thèse du ministère des AE qui insistait sur le fait que la plus grande partie des déplacés syriens au Liban n’a pas fui la Syrie parce qu’elle est opposée au régime, mais à cause des combats et des destructions. Ce qui signifie qu’une fois qu’on leur assure la sécurité et un toit, ces déplacés peuvent rentrer chez eux.

À une question sur l’absence du ministre des AE à la réunion de Baabda, Ola Boutros répond que le congrès qui se tient aux États-Unis et auquel participe le ministre, Gebran Bassil, était fixé à l’avance. Mais à Washington, ce dernier continue de suivre le dossier, ayant eu un entretien avec la secrétaire d’État adjointe chargée du dossier des réfugiés. De même, il a eu un entretien téléphonique avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, en charge du Proche-Orient, Mikhaïl Bogdanov. Ola Boutros ajoute qu’« au lieu de chercher des conflits là où il n’y en a pas, il vaut mieux mettre tout en œuvre pour profiter de cette initiative russe ». Le dossier des déplacés syriens est donc plus que jamais d’actualité, et il pourrait même être en voie de règlement.

Le prêche du vendredi de la Marja’iyya, évoquant le sujet des manifestations, a fait couler beaucoup d’encre tant dans la presse que sur la toile. (Sabah, Zaman, Mada, p.1).

Limogeage du ministre de l’électricité par le PM al-Abadi suite à la pénurie récurrente en électricité. (AFP). Le PM al-Abadi poursuit ses entretiens avec les chefs tribaux et les dignitaires pour répondre aux exigences des manifestants. (Sabah, p.1).

Licenciements des directeurs des bureaux de votes de trois gouvernorats et deux centres électoraux à l’étranger. (Alem, p.1).

Politique intérieure

Manifestations du centre et du sud

Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a limogé dimanche le ministre de l’Electricité, Qassem al-Fahdaoui, a indiqué son bureau, à la suite des manifestations qui secouent depuis trois semaines le sud de l’Irak notamment pour dénoncer la pénurie chronique de courant. Cette décision a été prise "en raison de la détérioration du secteur de l’électricité", a précisé le bureau du Premier ministre, (AFP).

Lors du prêche du vendredi de Abdel Mahdi al-Karbalei, représentant de l’ayatollah Sistani, la Marja’iyya a mis en garde les responsables politiques au sujet de la volonté du peuple, qui finirait par s’imposer par le biais des contestations pacifiques, et les a appelés à se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard. Il a également appelé les manifestants à « développer leurs manières de manifester pour imposer leur volonté aux responsables ». Karbalei a ajouté que la Marja’iyya n’avait cessé de conseiller aux responsables gouvernementaux et aux chefs des partis politiques de bien assumer leurs responsabilités et de surmonter leurs différends, et qu’elle avait exhorté les hommes politiques à répondre au mieux aux exigences des manifestants, et à accélérer le processus de formation du prochain gouvernement, sur des bases saines, où le PM devrait assumer pleinement sa responsabilité. De son côté, le PM al-Abadi a déclaré son soutien au prêche de la Marja’iyya. (Sabah d’hier, p.1, Zaman, 1).

Une délégation tribale de Diouaniya a été reçue par le PM al-Abadi pour évoquer les manifestations. Al-Abadi s’est engagé à répondre aux exigences des manifestants de cette région. (Sabah, p.1).

« Nous avons donné pour instructions de ne pas utiliser les armes contre les manifestants », a affirmé le PM al-Abadi. (RashidTV).

Assad al-Idani, gouverneur de Bassora, a affirmé que neuf milliards d’USD avaient été débloqués dans le cadre du programme de pétrodollars afin d’achever les projets prioritaires dans le gouvernorat. (Machrek, p.1).

Dans un éditorial du quotidien Alem (P.8), Adel Abdel Mahdi estime que l’intervention de la Marja’iyya de Sistani, lors du prêche du vendredi, permet de contenir la crise des manifestations qui pourrait dégénérer en un éventuel chaos. Les innombrables appels, lancés tant par les hommes politiques que par les manifestants, au retour à la dictature militaire, à la révolution ou encore à l’abolition de la constitution, ont été contrés par une feuille de route de la Marja’iyya.

Elections législatives et tractations politiques

Les juges délégués par le conseil de la magistrature en charge de superviser le recomptage manuel ont décidé de mettre en œuvre les instructions du PM portant sur le limogeage des directeurs généraux des centres de votes de Salah El-Din, Kirkuk, al-Anbar ainsi que des centres de la Turquie et de la Jordanie, et de les traduire en justice. (Sabah, p.1).

Les pourparlers, engagés entre les alliances Fateh de Hadi al-Ameri, Nasr du PM al-Abadi et Etat de droit de Maliki ainsi que « l’Union des forces nationales » (NDT : formation politique sunnite), pourraient déboucher sur la naissance d’une alliance plus large. Les chefs de ces partis politiques se seraient accordés sur la répartition des ministères et des postes importants en fonction de quota à caractère confessionnel, selon une source anonyme. (Mada, p.1).

Des millions de dollars ont été détournés de l’aéroport de Najaf par des personnalités, appartenant à cinq partis politiques : Daawa, le courant sadriste, l’ASII, le courant de l’Etat de droit, et Waffa. (Mada, p.1).

Iyad Allawi, chef de l’alliance Irakiyya, a appelé à prendre des décisions déterminantes qui pourraient marquer un tournant dans le processus politique, permettant de surmonter le communautarisme. (Machrek, p.1).

Affaires sécuritaires

Une délégation du gouvernement de la Région autonome du Kurdistan devrait tenir une réunion avec des représentants du gouvernement fédéral en vue d’évoquer la réouverture de la route Kirkuk-Erbil. (Sabah, p.1).

Un acte de sabotage a visé la ligne électrique entre Kirkuk et Salah-Eddin. (Zaman, p.1).

Le fils de l’adjoint du commandant de police de Hussainiya, au nord de Bagdad, a été tué lors d’un accrochage entre tribus. le ministre de l’intérieur a ordonné l’arrestation du commandant de police de ce quartier et de son adjoint. (Machrek, p.1).

L’UPK a suspendu la décision du gouvernement fédéral relative au limogeage de 60 officiers et policiers kurdes à Kirkuk. (Sabah al-Jadid, p.1).

Politique étrangère

La Corée du sud a alloué un don de 10 millions d’USD à l’Irak et à la Région autonome du Kurdistan, selon le consulat coréen à Erbil. (Alem, p.1).

« CASQUES BLANCS » : ISLAMISTES DEGUISES EN SECOURISTES – Nicolas Dhuicp, 24 juillet.

Quelque 800 Syriens, membres de l’organisation de secouristes des Casques blancs et leurs familles, ont été évacués par l’armée israélienne les 21 et 22 juillet pour être transférés en Jordanie. Nicolas Dhuicq évoque la connivence entre les islamistes et cette organisation qui intervient en Syrie. Par ailleurs, il commente l’actualité politique en France, dominée par l’affaire Benalla, avec l’audition de Gérard Colomb à l’Assemblée nationale. Israël a fait évacuer 800 casques blancs et leur famille de la Syrie vers la Jordanie. Comment peut-on expliquer cette soudaine appétence israélienne pour l’humanitaire ? Il faut tout d’abord replacer les choses dans leur contexte. Les fameux casques blancs dont on parle ne sont en fait que des islamistes déguisés en secours et qui ne portaient secours qu’aux islamistes, c’est-à-dire les »rebelles modérés » de monsieur Fabius. Lorsque j’étais à Alep, je me souviens très bien de l’organisme qui portait secours à tous les Alépins, quel que soit leur camp. Il s’agissait du Croissant-Rouge, des jeunes de toutes confessions qui sont intervenus au péril de leur vie tout au long de l’occupation d’une partie de la ville par les islamistes. Il faut bien se souvenir que l’origine du financement des casques blancs provient très probablement du Qatar. Il faut aussi se rappeler de la politique du Premier ministre israélien qui cherche à semer le désordre chez l’ennemi. Au lieu d’être un grand Premier ministre israélien et de passer un traité de paix sur le Golan qui n’est toujours pas signé, en profitant de la faiblesse du président Assad, il a préféré alimenter les groupes rebelles anti-Syrie ou anti-Assad. On appelle cela en France anti-régime, car un président élu par un peuple souverain est ici appelé un « régime ». Les Israéliens ont financé ces casques blancs, comme ils ont donné des munitions, comme la France avec monsieur Fabius. Israël retire donc tout simplement ses combattants. D’un côté, les casques blancs sont soupçonnés d’être parti lié avec Al-Qaïda, mais de l’autre on les avait proposés pour le prix Nobel de la paix. Est-on réellement sûr de cette connivence entre les terroristes et les casques blancs ? Je ne poserais qu’une seule question : où se trouvent les casques blancs, si ce n’est dans les zones islamistes ? On n’a jamais vu les casques blancs intervenir dans d’autres régions de Syrie. Rien que ce fait géographique permet de répondre à votre question. Il en est de même pour le fameux observatoire syrien des droits de l’homme. Il n’est constitué que par une personne, installée à Londres et financée au départ par les services secrets britanniques. Dans cette affaire syrienne, nous sommes dans une terrible guerre de la communication. Le peuple syrien entre dans sa huitième année de guerre. Si Bachar Al Assad était le tyran que l’on décrit, son armée aurait dû capitaliser et tomber. Or, il n’en est rien, les jeunes soldats syriens continuent de se battre pour libérer leur pays. La Syrie est en train de gagner une guerre qui lui est imposée de l’extérieur, c’est-à-dire certaines puissances comme les États-Unis qui veulent détruire la Syrie comme ils ont détruit l’Irak il y a quelques années. Ces puissances ne font que retirer les instruments qui leur ont servi à créer le désordre, en l’occurrence les casques blancs. Il est difficile de ne pas parler de l’affaire Benalla. Qu’avez-vous pensé de la prestation du ministre de l’Intérieur devant la commission des lois ce matin ? Tout d’abord, la politique de monsieur Macron est un échec au moins sur trois points. C’est un échec international. La France disparaît malgré les rodomontades sur la scène internationale. Je rappelle que nos entreprises vont devoir quitter l’Iran. Cela signifie que nous subissons le dictat américain. C’est un échec économique. Monsieur Macron applique une politique néo-libérale qui consiste à détruire toutes les professions libérales et juridiques françaises et à appauvrir les classes moyennes pour en faire un immense prolétariat. C’est un échec institutionnel. Cette réforme constitutionnelle proposée au Parlement vise à diminuer les pouvoirs du Parlement, à sous-représenter les zones rurales qui ont mal votées, c’est-à-dire qui n’ont pas voté Macron. Concernant l’audition de monsieur Collomb, je l’ai trouvé totalement surréaliste. Nous avons là un ministre de l’Intérieur qui fait porter la faute sur le secrétaire général de l’Élysée, le chef d’État-Major particulier et sur le Préfet de Police. Soit le ministre de l’Intérieur ne sait rien, n’a aucune information et ne sert à rien, soit il ment. Nous assistons à la chute d’un système. Le système de monsieur Macron était uniquement médiatique. Il y avait certes une volonté de changement chez une grande partie des Français, mais c’est la preuve pour moi que les qualités requises pour gouverner ne sont pas les mêmes que pour être élu dans une telle élection. La jeunesse n’est pas forcément un atout pour diriger un pays, en particulier en matière de politique étrangère.

JEAN-CLAUDE ANTAKLI NOUS DIT :

Les masques tombent avec la fuite des casques blancs, qu’on devrait plutôt appeler les casques rouges, rouge du sang des martyrs syriens tombés sous leurs balles, leurs obus, et leurs missiles si bien financés par le Qatar, encouragés par la Turquie d’Erdogan, et l’appui d’une logistique stratégique franco-israélienne bien rodée pour venir à bout d’un régime qui lui, est en train de gagner non seulement la guerre, mais une crédibilité dans tout le P. O… Lors de notre dernier séjour à Alep en Novembre 2017, nous avons eu de nombreux témoignages de plusieurs directeurs d’hôpitaux d’Alep, mettant en cause les Casques blancs qui s’alliaient aux djihadistes pour tirer sur l’armée syrienne… Les aveux de ceux qui se sont faits emprisonnés par l’armée syrienne, vont tous dans le même sens, une culpabilité flagrante et dire qu’on a failli leur donner le prix Nobel de la paix, avec les honneurs des Oscars, décidément la corruption n’a pas de frontières, mais beaucoup de moyens !

DENUCLEARISER LE PROCHE-ORIENT – 19 juillet.

Lancée par des enseignants de l’université américaine de Princeton, signée par des chercheurs des deux côtés de l’Atlantique, cette déclaration appelle à rompre avec la politique de soutien inconditionnel de Donald Trump à Israël et à engager la région dans la voie de la dénucléarisation, qui implique que Tel-Aviv signe le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le Proche-Orient est à nouveau dans la tourmente. Il est peut-être même au bord d’une guerre d’importance qui pourrait impliquer les États-Unis et la Russie. Le président Donald Trump a sorti les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, dénommé Plan d’action global commun (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) conclu par six pays avec l’Iran. Bien que certains de ses conseillers l’aient incité à ne pas dénoncer l’accord, il a préféré suivre l’avis des membres de son cabinet réputés pour être des « faucons » en ce qui concerne le Proche-Orient, optant pour un changement de régime à Téhéran plutôt que pour une réforme de celui-ci. Le plus notable de ces conseillers bellicistes est John Bolton, nommé directeur de la National Security Agency (NSA). Ces choix politiques sont en adéquation avec ceux du premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, qui, dès sa signature, a condamné l’accord nucléaire avec Téhéran. Le 14 mai, Israël a célébré le soixante-dixième anniversaire de sa création. En 1948, 1956 et 1967, le pays a connu d’incontestables succès militaires face à ses voisins arabes et, durant la guerre de 1973 contre l’Égypte et la Syrie, les Forces de défense israéliennes (FDI), après avoir subi des revers, ont réussi à traverser le canal de Suez et se sont retrouvées en position de menacer Le Caire et Damas ainsi que de nombreuses autres villes. Pourtant, malgré ses capacités militaires inégalées au Proche-Orient, ses institutions culturelles fortes, ses compétences technologiques et son haut niveau de vie par rapport aux autres États de la région, Israël n’a négocié des accords de paix qu’avec l’Égypte et la Jordanie. Le gouvernement des États-Unis tout comme des citoyens américains et des sociétés américaines ont fourni un important soutien financier et militaire à Israël. L’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) est l’un des groupes de pression les plus puissants aux États-Unis, au même titre que les lobbies d’entreprises ou la National Rifle Association (NRA). La décision récente du gouvernement américain de déplacer son ambassade à Jérusalem sans aucune contrepartie du gouvernement israélien et sans l’accord de ses alliés européens montre clairement qu’il s’est rangé aux côtés de l’État d’Israël. Peut-être aussi grave que la tension entre l’Iran et Israël est la présence de soldats israéliens sur la rive ouest du Jourdain, où vit une population palestinienne importante. L’armée israélienne occupe cette région depuis cinq décennies, ce qui en fait l’une des plus longues occupations militaires des temps modernes. Israël a abusé de son pouvoir en refusant aux Palestiniens la création d’un État, en les opprimant, en les dépossédant de leurs maisons et de leurs terres et en installant de nombreux colons bien décidés à annexer ces territoires. Les décideurs politiques américains ainsi que les dirigeants israéliens doivent repenser leurs politiques militaires, économiques et culturelles dans la région. Si Israël maintient son armée en Cisjordanie et continue, avec l’aide de l’Égypte, à isoler Gaza du monde extérieur, elle sera considérée comme responsable du drame des populations palestiniennes, et s’engagera dans des politiques d’apartheid. Les leaders politiques américain et coréen ont envisagé une dénucléarisation de la péninsule coréenne. La dénucléarisation du Proche-Orient ne serait-elle pas une évolution souhaitable et un premier pas important vers la résolution des tensions croissantes dans la région ? À ce jour, selon certaines sources, les Israéliens possèderaient 150 ogives nucléaires. Ils refusent de signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ou de permettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’inspecter leurs installations, prétendant qu’Israël ne sera jamais le premier à utiliser des armes nucléaires. Bien que les Iraniens n’aient pas justifié leur programme nucléaire comme une réponse à la présence d’armes nucléaires en Israël, cette situation ne peut qu’avoir eu un impact sur leur détermination. Il est temps que ceux d’entre nous qui s’intéressent au Proche-Orient et à la paix mondiale fassent entendre leur voix. Nous appelons à ce que soient adoptées des politiques qui conduisent à la dénucléarisation de la région ainsi qu’à une résolution juste et équitable du conflit arabo-israélien.

