DU PANDA AU DRAGON : QUAND LA CHINE S’ÉVEILLERA…

« Les communistes chinois démolissent la Chine ancienne de manière plus implacable que n’aurait pu le faire l’Occident ». Cette citation extraite du recueil de textes publiés sous le titre de L’affaire homme, par Romain Gary (1980) éclaire parfaitement les évolutions qu’a connues la Chine depuis 1945. Aujourd’hui, les médias évoquent l’existence d’une « diplomatie du panda » (plantigrades prêtés contre espèces sonnantes et trébuchantes au Zoo de Beauval et dont le survivant d’une portée de deux aurait pour marraine l’épouse du chef de l’État, Brigitte Macron) au titre de sa puissance douce (« soft power »). Au-delà de son aspect anecdotique, cette pratique chinoise ancestrale remise au goût du jour par Pékin, est significative du « grand bond en avant » de la diplomatie chinoise au cours des dernières années. La Chine excelle aujourd’hui dans la pratique de cet exercice des relations internationales. Comme souvent, un retour sur le passé est incontournable pour mieux apprécier l’ampleur du changement intervenu en plus d’un demi-siècle.

Ce survol nous aide à mieux retracer les phases successives par lesquelles est passée sa diplomatie de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Si la seconde moitié du XXe siècle est marquée au sceau d’une diplomatie de l’effacement, la chute du mur de Berlin conduit la Chine, plus assurée à l’intérieur, à mener une diplomatie de présence sur l’échiquier mondial. Elle conjugue à son plus grand profit les opportunités créées par la mondialisation, une situation économique florissante et l’affaiblissement américain pour devenir un acteur incontournable et se lancer dans une diplomatie efficace d’influence.

LA SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE : LA DIPLOMATIE DE L’EFFACEMENT

Qu’on le veuille ou non, il existe toujours un lien entre situation intérieure et posture à l’international. Tel est le cas de la Chine tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. La confusion interne emporte des conséquences en termes diplomatiques.

Une situation intérieure confuse

Un empire, qui connait une guerre sanglante avec le Japon suivie d’une révolution de grande ampleur qui conduit Mao à la tête de l’État, s’en trouve automatiquement amoindri pour une longue période sur le plan intérieur. Si l’on ajoute à cela la secousse de forte amplitude créée par la révolution culturelle à la fin des années 1960 qui décime cruellement les forces vives de la nation, nous avons tous les ingrédients d’un pays affaibli qui doit en priorité remettre de l’ordre en son sein pour pouvoir satisfaire aux besoins élémentaires d’une population déjà lourdement pénalisée par les privations d’un régime communiste dur. Pour ses dirigeants, hormis le recours à une propagande de tous les instants (Cf. le Petit livre rouge de Mao), il importe de parer au plus pressé, seul ou, le cas échéant, avec l’aide du grand frère soviétique toujours prompt à voler au secours des pays ayant adopté des régimes communistes. Les diplomates occidentaux ayant servi à Pékin durant cette période fournissent des témoignages intéressants sur la vie quotidienne en Chine durant cette période. Accaparé à l’intérieur, le régime chinois est moins disponible pour faire entendre sa voix dans le concert des nations, pour conduire une diplomatie digne de ce nom pour un pays aussi vaste.

Une diplomatie effacée

Les premières tâches qui attendent le régime communiste sont nombreuses et variées sur le plan international pour parvenir à être écouté. Il importe de retrouver sa place dans les enceintes internationales comme l’ONU en récupérant le siège occupé par la Chine nationaliste. Ce sera fait en 1971 au grand dam des États-Unis qui soutenaient la Chine nationaliste. Du même coup, la Chine continentale devient l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité dotée d’un droit de veto. Parallèlement, il est indispensable d’élargir le nombre des reconnaissances diplomatiques au-delà du bloc communiste (reconnaissance par Staline en 1949). Chaque « ralliement » d’un État occidental est une victoire en soi comme le fut celui du général de Gaulle en 1964. Il comporte une forte charge symbolique. Celui des États-Unis n’interviendra officiellement qu’en 1978 après avoir été initié par une « diplomatie du ping-pong » en 1971. D’autres suivront dans le sillage de l’Amérique. On imagine aisément, comme Paris ne s’est pas fait en un jour, la difficulté pour Pékin à conduire une diplomatie autonome (par rapport à Moscou), une diplomatie mondiale (allant au-delà de l’Asie et faisant pièce à l’Inde), une diplomatie réaliste (échappant à l’idéologie communiste et tiers-mondiste) en pleine période d’affrontement idéologique entre Américains et Soviétiques, affrontement qualifié alors de Guerre froide.

Heureusement, l’Histoire n’est pas immuable. Elle redistribue les cartes et donne toute sa chance à celui qui sait s’en servir. La fin de la Guerre froide et la mondialisation servent à merveille les ambitions d’un empire qui veut retrouver la place qui lui revient dans le nouvel ordre mondial.

LA FIN DU XXE SIÈCLE : LA DIPLOMATIE DE LA PRÉSENCE

Grâce à une sérieuse remise en ordre intérieure conduite dans le temps accompagnée d’un sursaut économique, la Chine parvient au fil des années à retrouver sa place dans la diplomatie mondiale, par une intelligente politique de présence, discrète mais néanmoins efficace.

Une remise en ordre intérieure

« La Chine, c’est aussi le pays des contradictions et des oxymores » écrit une ex-ambassadrice de France à Pékin. Tout en conservant un régime communiste, au moment où la plupart des pays communistes (plus particulièrement ceux de l’ancien Pacte de Varsovie) rejoignent l’ONU et l’OTAN, tournant le dos au grand frère russe, la Chine parvient à faire le grand écart avec une dextérité qui mérite louange. Intraitable sur le dogme (peu regardante sur la question de la protection des droits de l’homme, comme le démontre bien l’affaire Liu Xiaobo ), elle lâche du lest sur le plan économique en s’ouvrant au monde, au capitalisme et à la libre circulation des marchandises et des capitaux. Paradoxalement, la « mondialisation heureuse » qui aurait pu l’engloutir définitivement, constitue l’occasion pour elle de démontrer son savoir-faire économique, financier, technologique et d’être de plus en plus présente sur tous les marchés extérieurs, rivalisant avec les plus grandes multinationales américaines. Les Chinois, voyant leur pouvoir d’achat progresser en raison d’une croissance à deux chiffres , acceptent d’autant mieux les restrictions dans le domaine de la politique et de la liberté de la presse. En Chine, les contraires ne s’opposent pas. « Ils se complètent en vertu de la permanente interaction du yin et du yang » . On pourrait rajouter de l’interaction entre l’interne et l’externe.

Un sursaut diplomatique

Au fur et à mesure qu’elle devient un acteur économique incontournable (qui siège activement dans toutes les enceintes commerciales et financières internationales), la Chine assume de mieux en mieux son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Elle contribue à un haut niveau aux opérations de maintien de la paix. Elle n’hésite pas, à l’occasion, à se désolidariser de la position de Moscou sauf sur les questions de respect de la souveraineté et du droit d’ingérence. Washington la considère comme incontournable dans le règlement de la question nord-coréenne . Elle augmente la part de ses contributions volontaires dans les organisations internationales universelles (pendant que les nôtres sont inexistantes). Elle se montre de plus en plus active dans les organisations régionales au niveau de l’Asie et avec ses voisins asiatiques . Elle est de plus en plus présente sur le continent africain et prend sa part dans la lutte contre la piraterie maritime. Pékin n’hésite pas à accompagner son effort diplomatique d’un effort militaire important (construction d’un second porte-avion, modernisation de ses équipements, développement d’un programme balistique, création d’ilots artificiels en mer de Chine…).

La ruse n’est pas crédible sans la force même si l’on fait tout pour éviter d’avoir à en faire usage et de se lancer dans des aventures extérieures risquées à l’instar des États-Unis (Afghanistan, Irak, Syrie…). Au risque du « hard power », on préfère l’assurance du « soft power ». Force est de constater que cela ne lui réussit pas trop mal jusqu’à ce jour. « La Chine n’a pas d’alliés et n’entend pas conclure d’alliances » . Elle en mesure les nombreux avantages mais surtout les nombreux inconvénients. « Une bonne diplomatie n’est pas une affaire de mode ou de conformisme, mais de réalités, d’intérêts et de rapports de force » . Pékin l’a bien compris, mieux que d’autres qui se rêvent en maîtres de la diplomatie sans en n’avoir ni la stratégie, ni les moyens idoines. Dans une discipline comme la diplomatie où la surprise stratégique domine en permanence (Cf. les révolutions arabes), la Chine n’entend pas se laisser enfermer dans des systèmes rigides. Elle sait être pragmatique et parler avec Donald Trump quand son intérêt bien compris le lui commande. Elle sait retrouver son ami Vladimir Poutine. Elle sait instrumentaliser la France à l’occasion, ne confondant pas raison et passion, temps court et temps long.

En Chine, rien n’est constant si ce n’est le changement. Une politique étrangère forte requiert des leviers puissants dont dispose Pékin. Ce qui lui permet de conduire une très efficace diplomatie d’influence dont la « diplomatie du panda » n’est qu’un exemple parmi d’autres.

LE DÉBUT DU XXIE SIÈCLE : LA DIPLOMATIE DE L’INFLUENCE

Pour l’observateur attentif des relations internationales, la diplomatie du panda n’est qu’une des multiples manifestations de la diplomatie d’influence de la Chine aujourd’hui. Au-delà de son caractère purement anecdotique, elle révèle un nouveau visage du pays sur la scène internationale : décomplexé, conquérant tout en ne souhaitant pas copier la morgue américaine.

La diplomatie du panda

Depuis plus d’un demi-siècle, la Chine a su utiliser les pandas jusqu’à en faire des symboles. Plus doux que le dragon aux froides écailles, le panda est devenu un instrument incontournable du « soft power » chinois. Conscient de l’aura dont bénéficie cet animal qui vit en Chine à l’état sauvage, Pékin en a fait l’atout cœur de sa diplomatie. La tradition d’offrir des pandas, ou autres animaux rares, se perd dans les plus anciennes dynasties chinoises. Elle est remise au goût du jour par Tchang Kaï-chek et reprise par son successeur, Mao Zedong qui utilise le panda à des fins politiques. Aujourd’hui, les pandas ne sont plus offerts mais prêtés officiellement. À titre d’exemple, le zoo de Beauval débourse la bagatelle de 750 000 euros par an pour un couple et déclenche une « pandamania » en France qui n’a d’égale que la « macronmania » . Le pouvoir des pandas, c’est celui qui fut ambassadeur de Chine aux États-Unis qui en parle le mieux lorsqu’il déclare avec une légère pointe d’ironie : « il y a deux ambassadeurs en Chine : moi et le bébé panda du zoo national ! » . On l’aura compris, la Chine veut s’affirmer sur la scène mondiale tout en apparaissant sous son meilleur jour. La diplomatie du panda lui donne l’image d’un pays soucieux de la protection de son environnement et aussi désireux de lutter contre le réchauffement climatique en mettant en œuvre les dispositions de l’accord conclu lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris. Plus que pour tout autre pays, Pékin attache la plus grande importance à la dimension symbolique de la diplomatie. Ce qui ne l’empêche pas, par ailleurs, de développer les autres volets classiques de la diplomatie du dragon avec tact et efficacité.

La diplomatie du dragon

Le temps des humiliations et de l’échine courbé est bien lointain. Aurait-on imaginé, il y a quelques années encore, que les géants américains du net céderaient devant Pékin pour ne pas perdre le marché chinois ? C’est que les si puissants GAFA, qui font trembler certains États, ont capitulé en rase campagne . C’est que les choses ont bien changé depuis la fin de la Guerre froide et depuis le début du XXIe siècle ! Tel un empereur, le président Xi Jinping accueille avec faste à la mi-mai 2017 à Pékin et pendant deux jours, une trentaine de chefs d’État pour le premier « sommet des routes de la soie », un exercice de diplomatie publique spectaculaire au service de son projet phare depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Ces « nouvelles routes de la soie » s’appuient sur une puissance économique incontournable, le deuxième du monde derrière celle des États-Unis. Mais les logiques économiques servent indéniablement des ambitions géopolitiques évidentes . « On peut lire dans les routes de la soie la volonté de parvenir à une parité stratégique avec les États-Unis » explique le chercheur Sébastien Colin. On retrouve le désir de promotion du modèle chinois, une sorte de « reglobalisation ». Cette domination commerciale est indissociable de la montée en puissance militaire et surtout navale chinoise. Pékin vient, dans le même temps, de lancer un second porte-avions et d’ouvrir sa première base navale à Djibouti . Il en profite pour sortir Djibouti des sables en construisant un train reliant l’ex-colonie française à l’Éthiopie . On pourrait multiplier à l’envi les exemples des pays traversées par ses « nouvelles routes de la soie » qui bénéficient de la manne chinoise mais qui, dans le même temps, doivent, bon gré, mal gré, se soumettre à la volonté de Pékin. Les temps ont bien changé. De nation effacée, la Chine est en train, lentement mais sûrement, de ravir à l’Amérique son statut de « nation indispensable ».



QUAND LA CHINE S’ÉVEILLE

« Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision » écrit François-René de Chateaubriand (qui fût un temps diplomate) dans ses célèbres Mémoires d’outre-tombe. Les internationalistes sont bien placés pour le savoir. Mais parfois l’exception confirme la règle. Tel est le cas pour un autre homme politique (qui fût également un temps diplomate), Alain Peyrefitte et son ouvrage célèbre paru en 1973 . Ce livre, dont la substantifique moelle provient du rapport de la mission parlementaire qu’il a conduite auparavant en Chine, est un récit prémonitoire de ce qui se passe aujourd’hui. Il arrive parfois à certains diplomates devenus hommes politiques de s’attacher à connaître un pays (en s’y rendant) et, ensuite, à s’essayer à anticiper l’avenir (sans boule de cristal). Au moment où la Chine passe de la diplomatie du panda à la diplomatie du dragon, on peut affirmer, sans grand risque d’erreur, que la prophétie d’Alain Peyrefitte est devenue réalité : quand la Chine s’éveillera… le monde tremblera.

Guillaume Berlat

13 août 2017



