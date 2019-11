« Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés » (Confucius). Cette maxime philosophique gagnerait à être médité par tout voyageur qui se rend en Chine. Qui plus est lorsqu’il s’agit d’un dirigeant occidental qui vit dans l’agitation permanente alors que ses interlocuteurs ont l’éternité devant eux. Du 4 au 6 novembre 2019, le président de la République, Emmanuel Macron effectue sa deuxième visite officielle en Chine (Shangaï à l’occasion de la deuxième foire des importations, pour la dimension économique et commerciale, puis Pékin pour l’aspect plus diplomatique). Il serait bien inspiré de se souvenir que le logiciel de pensée occidentale n’a pas cours du côté de la Grande Muraille. Il serait également bien inspiré de se souvenir que les grandes tapes dans le dos, les accolades appuyées, les embrassades spontanées ne sont guère appréciées par l’équipe de Xi Jinping.

Lorsque l’on traite avec les Chinois, on traite avant tout avec les représentants d’un État, qui estime avoir trop longtemps été humilié, dans le passé et estime aujourd’hui avoir droit au traitement qui s’attache à une grande puissance. Ignorer ces prémices, c’est se promettre quelques lourdes désillusions sur tous les plans (diplomatique, géopolitique, économique, financier, commercial, culturel…) à l’issue de sa visite officielle. Depuis la première visite en Chine d’Emmanuel Macron, en janvier 2018, plusieurs paramètres ont évolué. La situation intérieure chinoise est moins florissante qu’elle ne l’était il y a deux ans. Nous évoluons dans un environnement international particulièrement volatil.

Enfin, la relation bilatérale franco-chinoise manque de densité dans divers domaines. Telle est la triste réalité de ce monde en cette fin d’année 2019, année de tous les dangers dont le président de la République doit impérativement tenir compte. En définitive, si l’on examine objectivement le contenu concret de cette visite du chef de l’État français, il ne faut pas se faire la moindre illusion. Son principal succès tient plus à son existence qu’à ses résultats tangibles tant elle était délicate .

UNE SITUATION INTÉRIEURE CHINOISE MOINS FLORISSANTE

L’ilot de stabilité, pour ne pas dire de grande stabilité, que constituait la Chine tenue par une main de fer par la « dream team » de Xi Jinping, semble en partie appartenir au passé même si la situation n’a rien de comparable avec celle que connaît la France. La Chine continue toutefois de dérouler ses nouvelles routes de la soie avec volontarisme et détermination . Trois sujets méritent une attention particulière.

Le pouvoir de Xi Jinping sur le Parti communiste chinois

Le fonctionnement du pouvoir en Chine demeure un sujet d’étonnement, d’interrogation pour ne pas dire un grand mystère pour les esprits occidentaux. Nous devons impérativement ne pas perdre de vue cette importante donne. Les sinisants et sinologues (comme il y avait des kremlinologues au temps de l’URSS) particulièrement distingués nous expliquent fort doctement que Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) semblait (notons l’utilisation d’un conditionnel) avoir consolidé son pouvoir à l’issue du dernier plénum du comité central qui s’est tenu à Pékin du 28 au 31 octobre 2019 . Et, nous n’avons aucune raison objective de ne pas nous fier à leur jugement de connaisseurs de la maïeutique chinoise, de mettre en doute leur analyse fondée sur une exégèse fine des discours, des communiqués et autres proses adoptés dans ces cénacles. Et, cela après les mauvais résultats enregistrés au cours des derniers mois par le Grand Timonier Xi Jinping : croissance économique en berne après de nombreuses années de progression insolente, tensions commerciales et stratégiques avec l’administration américaine de Donald Trump, troubles persistants à Hongkong… En un mot, les motifs d’insatisfaction ne manquaient pas et ne manquent pas mais l’homme fort du régime aurait passé avec succès son examen de passage. En dépit des critiques sous-jacentes formulées par la jeune garde à l’égard de son management et de sa gouvernance, Xi Jinping aurait fait prévaloir sa ligne faite de fermeté et d’adaptation aux changements inévitables induits par la modification de la donne géopolitique. Mais à l’issue de ce bras de fer dont il semble être sorti vainqueur pour le moment, qu’adviendra-t-il sur le court et le moyen terme ? Nul ne le sait véritablement. Affaire à suivre de très près.

La dégradation de la situation à Hongkong

Alors que certains experts pensaient à une réédition de la méthode forte employée contre les étudiants de la place Tienanmen (avril-juin 1989) pour mater la contestation de la jeunesse à Hongkong en 2019, rien ne s’est passé et ne se passe comme prévu. La situation locale n’a pas permis de faire donner les chars pour ramener à la raison les contestataires qui ne désarment pas depuis plusieurs mois . Les formules gravées dans le marbre (« gouverner de façon rigoureuse les régions administratives spéciales de Hongkong et de Macao, en stricte conformité avec la Constitution et la Loi fondamentale qui les régit ») semblent n’avoir qu’une prise relative sur la réalité locale tant l’attachement à la démocratie semble fort à Hongkong. À tel point que l’on envisage sérieusement la destitution du chef de l’exécutif et des principaux fonctionnaires qui auraient failli à leur mission par manque de fermeté. À titre d’exemple, on estime que les jours de Carie Lam à la tête de l’exécutif de Hongkong seraient comptés. Rappelons, qu’actuellement, le chef de l’exécutif est choisi par un collège de 1200 personnes, en majorité favorable à Pékin. Malgré sa supposée « supériorité », le système chinois de gouvernance ne semble avoir réponse à tout. Que dire si la contestation faisait tâche d’huile ailleurs que sur le rocher et donnait des idées à d’autres dans les mois et les années à venir ! Une sorte de « printemps chinois » incontrôlé et incontrôlable… Nous sommes sur le terrain de la science-fiction mais parfois la réalité peut dépasser la fiction comme l’histoire nous l’a amplement démontré, il y a trente ans déjà avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS. Aucune hypothèse ne peut et ne doit être exclue par les prévisionnistes qui ne sont pas légions dans les allées du pouvoir jupitérien.

Les interrogations sur la stabilité économique

Force est de constater que, c’est du côté de la situation économique, que viennent les principales interrogations concernant l’avenir et la stabilité de la Chine. Ce qui faisait sa principale force tant sur la scène intérieure qu’extérieure n’est-il pas en train de se transformer en faiblesse… durable ou éphémère, là est la question qui est loin d’être tranchée, y compris par les meilleurs économistes de la planète ? Que nous disent-ils aujourd’hui ?

La Chine est la seconde économie mondiale et le plus grand exportateur au monde. Le pays possède les plus importantes réserves de change au monde. La crise globale de 2009 a mis fin à une croissance à deux chiffres et a causé un ralentissement dans la stratégie de croissance basée sur les exportations. Cependant, la Chine a toujours l’une des croissances du PIB la plus rapide du monde et a cru de 6,6% en 2018. Grâce à la résilience de la demande extérieure, ainsi qu’à la consommation domestique significative, la croissance s’est renforcée, malgré les inquiétudes grandissantes concernant les risques financiers dans le cadre d’une restructuration économique menée par le gouvernement communiste. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine devraient toutefois commencer à affecter la croissance en 2019. Par conséquent, le PIB devrait diminuer légèrement en 2019 et 2020, pour atteindre 6,2%, selon les estimations du FMI.

À la fin de 2018, l’inflation atteignait 2,2%, soit légèrement plus qu’en 2017 (1,6%). Dans les deux prochaines années, l’inflation devrait rester stable à 2,4% et 2,7% en 2019 et 2020 respectivement. La dette publique est un sujet préoccupant en Chine. Bien que le chiffre officiel pour 2018 soit de 50,1%, le nombre réel serait beaucoup plus élevé et devrait augmenter dans les années à venir. On estime que le ratio dette / PIB de la Chine était en réalité de 300%, ce que Forbes considère comme le plus gros problème du pays. Le niveau de crédit chinois est élevé par rapport aux niveaux internationaux : la dette des entreprises a atteint 165% du PIB et la dette des ménages (bien que toujours faible) a augmenté de 15% du PIB au cours des cinq dernières années. L’an dernier le gouvernement a envisagé de réduire les dépenses de son budget et le président Xi Jinping a déclaré que la réduction des prêts aux grandes entreprises d’État était « la priorité des priorités ». La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ainsi que les politiques visant à réduire l’endettement et la présence de banques parallèles, empêchaient les entreprises d’obtenir des financements en 2018. Cela a toutefois incité les autorités à prendre des mesures d’assouplissement monétaire, telles que permettre aux banques de proposer davantage de prêts aux petites entreprises.

Le budget du gouvernement a atteint un niveau record de -4,2% du PIB en 2018, une tendance qui devrait se poursuivre en 2019, année où on estime que ce chiffre sera de -4,5%. Bien que le ralentissement de l’économie et les retombées négatives de la guerre commerciale avec les États-Unis accentuent la nécessité d’une politique budgétaire plus active, les décideurs chinois devraient augmenter le déficit budgétaire au cours de l’année à venir. En mai 2017, pour la première fois depuis 1998, Moody’s Investors Service a dégradé la note de l’indice de solvabilité de la Chine. D’autre part, la Chine dispose toujours d’importantes réserves de devises étrangères (estimées à 3 000 milliards de dollars) qui pourraient servir de tampon à la volatilité des dettes extérieures, ainsi que d’un excédent du compte courant de 200 milliards de dollars. La Chine doit toujours faire face à de nombreux défis : une population vieillissante et un rétrécissement de la main-d’œuvre, le manque d’ouverture de son système politique, et des problèmes de compétitivité dans une économie qui repose fortement sur le capital et l’expansion du crédit. Un large fossé demeure entre les niveaux de vie dans les villes et les campagnes, entre les zones urbaines du littoral chinois, et l’intérieur et la partie occidentale du pays, ainsi que chez les classes moyennes urbaines et les individus qui n’ont pas réussi à profiter de la croissance de ces dernières décennies . Ces données arides mais éclairantes ne doivent pas être perdues de vue pour l’avenir de la Chine et de ses concurrents occidentaux.

C’est que la Chine ne vit pas dans une bulle. Elle a su prendre, avec clairvoyance, le train de la mondialisation « heureuse » dont elle a tiré de multiples bénéfices. Mais, lorsque cette dernière marque le pas, en raison de l’attitude américaine, Pékin en subit les conséquences.

UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL VOLATIL

Sur toile de fond d’une guerre commerciale sino-américaine lancée par Donald Trump pour tenter de rééquilibrer une relation fortement déséquilibrée entre le deux pays (comme cela est le cas entre l’Union européenne et la Chine), et cela à juste titre, comment définir la grammaire des relations internationales en ce dernier trimestre de l’année 2019 et son évolution future (possible et envisageable ? À travers trois grands axes dont il convient de tenir le plus grand compte pour prévenir toute erreur d’approche.

Qu’en est-il du monde en 2019 ? Menaces écologiques et géopolitiques pèsent sur nos têtes. L’année écoulée voit la confirmation, voire l’aggravation de deux tendances lourdes enregistrées durant la décennie écoulée : dérèglement progressif de la planète accompagné d’une dislocation de l’ordre international néo-libéral issu de la période de l’après Seconde Guerre mondiale .

Comment caractériser à grands traits les évolutions du monde enregistrées au cours de l’année 2019 ? Si tant est que cette démarche intellectuelle soit chose aisée et réductible à quelques idées simples, nous constatons la conjugaison de deux phénomènes corrélatifs : un retour en force de la puissance et une crise pérenne du multilatéralisme (auquel la Chine et la France semblent attachées pour des raisons différentes).

Comment amortir les chocs des plaques tectoniques ? « Nous savons, depuis Paul Valéry que les civilisations sont mortelles. Et nous savons aussi depuis l’historien britannique, Arnold Toynbee, que la fin d’un monde, n’est pas la fin du monde » . Va-t-on en tirer les conséquences qui s’imposent en s’attelant à remodeler un monde en devenir ? Dans ce monde en pleine mutation, en pleine transition, il paraît indispensable de réinventer l’avenir en privilégiant une « stratégie de l’audace, de la prise de risque » (Emmanuel Macron, conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, Paris, 27 août 2019 ). De son côté, son ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drain plaide, avec son collègue allemand, Heiko Maas, pour une « Alliance pour le multilatéralisme » .

C’est en tenant compte de ce contexte global particulier que l’on peut tenter de qualifier, le plus objectivement possible, la visite qu’effectue Emmanuel Macron en Chine du 4 au 6 novembre 2019 ?

UNE RELATION BILATÉRALE MANQUANT DE DENSITÉ

Dans l’absolu comme dans le relatif, une visite réussie en Chine doit répondre à deux critères objectifs : être claire et nette dans ses objectifs, dans sa méthode et constituer le point d’aboutissement d’une relation d’une grande densité dans le temps. Force est de constater que ces conditions sont loin d’être remplies.

Une regrettable confusion des genres

Tandis que Washington durcit le ton vis-à-vis de Pékin, Paris cherche à bâtir un dialogue commercial avec le géant d’Asie. C’est pourquoi, Emmanuel Macron retourne, pour la deuxième fois depuis le début de son mandat en 2017 (histoire de faire jeu égal avec Angela Merkel !), en Chine pour explorer la voie d’une coopération, nous expliquent ses communicants. Mais, que cela signifie-t-il très concrètement ? Cette offre peut-elle porter ses fruits ou bien sommes-nous dans le simple effet d’affichage médiatique cher à Jupiter ? Le président de la République s’exprimera-t-il au nom de la France, dont le poids est plus que relatif en Chine, ou au nom de l’Union européenne (ce qui est suggéré par les éléments de langage diffusés urbi et orbi avant la visite, preuve en étant la présence dans l’importante délégation accompagnant Sa Majesté Jupiter 1er du commissaire européen à l’agriculture, Phil Hogan qui sera en charge du commerce dans la Commission von der Leyen) ? Nous sommes, une fois encore, dans la confusion des genres qui démontre le peu de sérieux de la démarche française face à un interlocuteur qui apprécie la cohérence. Il est également accompagné de la ministre allemande de l’éducation et de la recherche, Anja Karliczek pour tenter de démontrer la vigueur de la relation franco-allemande. Mais, ceci ne trompe personne et certainement pas les hommes d’affaires accompagnant le chef de l’État qui relèvent que jamais au grand jamais, la Chancelière n’emporte dans ses bagages pour la Chine une quelconque entreprise française ! Pourquoi une telle faveur sans réciprocité ?

Une relation bilatérale artificielle

D’une manière générale, dès que l’on se croit obligé de mettre en place des bidules du type « partenariat global » ou « dialogue stratégique » comme c’est le cas avec la Chine, c’est d’abord qu’il y a problème à la fois sur le plan diplomatique mais aussi sur le plan commercial surtout si l’on met en parallèle la vivacité de la relation avec l’Allemagne et l’atonie de celle avec la France. C’est ensuite le meilleur moyen de masquer un manque évident de fluidité dans la pratique diplomatique quotidienne entre les deux États. Telle est la dure réalité objective que l’on ne peut nier sauf à faire fausse route. Telle est la leçon de l’expérience. Ce qui fonctionne normalement ne nécessite pas la mise au point d’une cadre, d’une structure rigide, une sorte de coquille vide. Mais, nos perroquets à carte de presse ne le savent pas.

D’une manière plus spécifique au cas de figure, même si dans les deux capitales, les diplomates insistent sur l’importance de la relation entre la Chine et la France, on ne peut faire l’impasse sur l’asymétrie criante de cette relation. Pour tenter de surmonter le problème, fidèle à sa théorie du en même temps, Emmanuel Macron entend à la fois défendre les intérêts de la France (comment les définit-il ?) et porter la voix de l’Europe (comment la saisir ?). C’est ainsi qu’il faut comprendre l’invitation lancée en mars 2019 à la chancelière allemande et au président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker à participer à l’entretien qu’il a eu à l’Élysée avec le président chinois. Mais, le gadget ne trompe personne tant les Chinois pratiquent la duplicité diplomatique avec un art consommé. Xi Jinping répète ad nauseam son attachement au multilatéralisme (« la défense des principes de l’ordre international bâti par les Nations Unies ») tout en essayant d’enfoncer un coin entre les Européens pour briser la solidarité existant entre eux. Et cela fonctionne à merveille comme le démontrent amplement les « nouvelles routes de la soie ». Le président n’en fait, du reste, pas mystère lorsqu’il promet de privilégier les gouvernements amis au sein de l’Union européenne (ceux qui se montrent conciliants avec Pékin) . Cela se nomme de la Realpolitik ! Cela s’appelle aussi diviser pour mieux régner et cela fonctionne à la perfection avec les maillons faibles de la chaîne tant à Bruxelles qu’à New York.

En raison de tout ce qui précède, comment imaginer un seul instant que cette brillante visite n’aboutisse qu’à des résultats pour le moins problématiques ?

UNE VISITE AUX RÉSULTATS PROBLÉMATIQUES

Face à une Chine qui ne croit qu’aux rapports de force (Cf. ses négociations commerciales avec les États-Unis et son mépris du multilatéralisme dont elle se prévaut dans ses discours), le chef de l’État d’une France diminuée ne pouvait guère espérer glaner que quelques confettis au terme d’une visite formelle.

Une France très diminuée

Avant même l’arrivée d’Emmanuel Macron sur le sol chinois, l’entourage du président Xi Jinping a fait savoir que Pékin attendait peu, pour ne pas dire presque rien du tête-à-tête entre les deux responsables. Cela en dit long sur le peu d’estime que l’on porte à Jupiter dans l’Empire du Milieu si l’on compare aux égards réservés à Angela Merkel dans ce même pays. Ses coups de menton n’impressionnent que quelques gogos dans les dîners en ville du boulevard Saint-Germain . La France ne pèse plus rien sur la scène internationale et le président Xi Jinping le pense, lui qui laisse parler son homologue tout en ne lui octroyant que quelques sucettes pour apaiser son ego hyperdéveloppé. On parle d’une quarantaine de contrats en particulier dans le domaine du retraitement des déchets radioactifs (dossier en discussion depuis plus de dix ans) et d’une éventuelle levée de l’embargo chinois sur le bœuf français) accompagnée d’un accroissement des exportations de porcs. Au troisième jour de la visite, Pékin annonce effectivement la conclusion de contrats portant sur plusieurs milliards de dollars (agroalimentaire, finance, électricité…). Ainsi, Jupiter ne rentrera pas les mains vides à Paris mais Pékin n’aura cédé sur rien d’important à ses yeux. C’est la politique du « cause toujours, tu m’intéresses ».

Une visite purement formelle

Force est de constater que les sujets de friction de manquant pas lors de cette visite. Preuve en est que, lors de sa visite d’État, le président français comptait aborder la situation à Hongkong lors de son séjour en Chine, mais les autorités chinoises l’ont averti de ne pas s’en mêler au moment où la police durcit la répression . Visite qui intervient au moment où la justice française poursuit Bank of China pour faits « de blanchiment », provoquant l’ire de Pékin . Même si les Chinois ont nommé un Monsieur Europe au sein de leur diplomatie, ils rient sous cape face au message européen d’Emmanuel Macron, sachant que ce discours ne recouvre aucune réalité tangible . Il est vrai, par ailleurs, que la volonté jupitérienne de doter la France d’une « stratégie indo-pacifique » irrite les esprits chinois. Pékin dénonce la présence de navires militaires français en mer de Chine ou dans le détroit de Taïwan. Autre pomme de discorde, l’Inde. En haut lieu chinois, on apprécie peu la vente de Rafale ainsi que l’ouverture des ports français aux bâtiments de la marine indienne. Alors que l’Élysée insiste sur la dimension culturelle de la visite du président de la République, mettant en avant l’inauguration par ce dernier d’une antenne du centre Pompidou à Shangaï , les autorités chinoises montrent le plus grand désintérêt. Les deux chefs de l’État auraient évoqué les sujets multilatéraux comme les négociations sur la biodiversité et le climat (au moment où les États-Unis officialisent leur retrait de l’accord de Paris et où la COP25 ne pourra se tenir au Chili en raison de la situation sociale et ira planter son barnum en Espagne). Paris et Pékin auraient réaffirmé leur « engagement irréversible » à l’accord de Paris (la Chine est le premier pays pollueur au monde…). Un « appel de Pékin sur la conservation de la biodiversité et le changement climatique » a été lancé.

En dépit de tous ces gadgets diplomatiques, nous sommes encore loin d’une entente cordiale entre Paris et Pékin même si l’on nous explique avec force conviction que les deux présidents seraient à l’unisson contre Donald Trump, affichant leur refus de la guerre commerciale ouverte par Washington (pour d’excellentes raisons, de notre modeste point de vue). Que dire, dans ce contexte, de la manière dont l’État français s’est fait volontairement roulé dans la farine avec la privatisation partielle au bénéfice d’un groupe chinois de l’aéroport de Toulouse-Blagnac ?

UNE OCCASION MANQUÉE

En définitive, que restera-t-il de très concret de cette visite ? Pas grand-chose en dehors de quelques superbes photos sur papier glacé de Manu et de Bijou. Comme du reste, de la plupart des déplacements à l’étranger du président de la République tant sa parole est discréditée et le crédit de la France au plus bas. Ceci est d’autant plus regrettable que le portage conceptuel et diplomatique de cette visite était pertinent : comment tenter de rééquilibrer des relations commerciales avantageuses pour la Chine et désavantageuses pour les États membres de l’Union européenne ? Une vraie question de la première importance pour les citoyens européens. Mais, une question abordée dans la plus grande confusion diplomatique surtout lorsque Emmanuel Macron prend fait et cause pour Xi Jinping dans la guerre commerciale sino-américaine. Tant que l’Europe ne parlera pas d’une seule voix, elle ne comptera pas sur la scène internationale, en général et en Chine, en particulier. Pour cela, il importe de travailler très en amont à Bruxelles pour parvenir à cet objectif.

Et de travailler à rassembler les 27/28 (non à les diviser comme l’a fait Emmanuel Macron avec les pays du Groupe de Visegrad) ; de travailler au consensus sur des textes communs (non en imposant les idées françaises comme l’a fait Emmanuel Macron avec son regrettable discours de la Sorbonne) ; de travailler à renforcer le rôle de la Commission européenne (non en lui proposant des candidats problématiques comme l’a fait Emmanuel Macron avec Sylvie Goulard) ; de travailler main dans la main avec l’Allemagne (non en privilégiant le cavalier seul permanent dans la réalité comme l’a fait Emmanuel Macron avec la chancelière) ; de travailler à renforcer la crédibilité de la France sur l’échiquier mondial (non en privilégiant une diplomatie médiatique incohérente comme l’a fait Emmanuel Macron avec ses multiples initiatives brouillonnes)…



Cela passe par une complète remise en question en profondeur et dans la durée de notre approche des relations internationales. Vaste programme ! Condition loin d’être remplie avec et en même temps en l’empire du milieu !

Guillaume Berlat

11 novembre 2019



