MISE EN EXAMEN : PRÉSOMPTIONS D’INNOCENCE ET DE CULPABILITÉ…

« Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. […] C’est de lui que les nations tiennent ce grand principe : qu’il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent » (Voltaire, Zadig ou La destinée – Histoire orientale, Chapitre VI). Comment mieux résumer la problématique de la présomption d’innocence aussi souvent invoquée, aussi souvent bafouée, dans la patrie autoproclamée des droits de l’homme qu’est la France, que par ce jugement de Voltaire ? Le concept est si souvent employé dans le langage courant qu’il en est galvaudé. Hormis quelques experts du droit, personne ne sait plus ce que la présomption d’innocence veut dire très concrètement. Elle est souvent excipée à l’occasion de la mise en examen d’une personnalité politique. Nous en avons un exemple éclairant à l’occasion de la mise en examen de Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale. De manière pertinente et dans une approche juridique, l’entourage du chef de l’État rappelle que mise en examen ne signifie pas culpabilité en raison du principe de présomption d’innocence. C’est pourquoi, il ne saurait démissionner de ses fonctions. Mais, certains rappellent une jurisprudence Balladur au terme de laquelle tout ministre mis en examen doit démissionner. Mais Richard Ferrand n’est pas/plus ministre .

Comment veut-on que les citoyens normaux n’y perdent pas leur latin ? Ils ont l’impression fugace, intuitive que le droit est souple, malléable, à géométrie variable. Maître Dupond-Moretti, qui a le sens de la formule choc, établit une distinction entre « le droit et le tordu », entre la théorie et la pratique. Et, en dernière analyse, c’est bien de cela dont il s’agit dans notre pays si prompt à se présenter en exemple à la face du monde, à faire la leçon à toutes les dictatures, les démocratures, les démocraties illibérales qui violeraient allégrement les grands principes du droit de la défense. Pour tenter de mieux appréhender le problème dans sa globalité, il convient de rappeler que la présomption d’innocence est un principe fondamental du droit. Mais, dès que l’on aborde le terrain mouvant de la mise en examen, on aborde, qu’on le veuille ou non, un exemple parmi d’autres de la dérive de la présomption d’innocence qui se transforme dans les faits en présomption de culpabilité. Les oreilles chastes n’ont qu’à bien se tenir.

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT

« Quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus » (Montesquieu, De l’esprit des lois, Tome I, Livre XII, chapitre II, p. 197). Pour ceux qui ne sauraient pas, rappelons que Montesquieu demeure l’un des principales références françaises en matière de droit. Il est toujours utile de s’y référer comme à une sorte de Bible et ses prophètes pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l’État de droit. Passons de la signification générale du principe à ses déclinaisons dans différents instruments juridiques internationaux !

La signification générale du principe de la présomption d’innocence

D’une manière générale, la présomption d’innocence est le principe selon lequel toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée. La plupart des pays d’Europe reconnaissent et utilisent le principe de la présomption d’innocence dans le cours des procédures judiciaires. Ce concept est distinct de la relaxe ou de l’acquittement au bénéfice du doute, qui en est une application particulière. La présomption d’innocence est un principe fondamental des droits de la défense. Elle constitue l’un des marqueurs de l’état de droit, de la démocratie. En effet, il existe une relation symbiotique entre ce principe et la qualification du régime d’un État.

Ce que les non-initiés ont trop tendance à ignorer est que ce principe cardinal possède un corollaire aussi important pour tout citoyen confronté, un jour ou l’autre, aux errements de la Justice. Car, il arrive parfois à nos brillants magistrats de se fourvoyer sur les chemins de l’erreur judiciaire (Cf. affaires Dreyfus , Dills , Outreau , Iacono …). L’administration de la preuve revient à l’accusation et non à la défense. Ce qui peut tout changer dans l’instruction d’une affaire complexe. Ce principe et son corollaire ont un seul objectif : protéger le citoyen contre l’arbitraire, lui fournir un contre-pouvoir à un pouvoir sans limites, le mettre à l’abri de quelques errements de la « déraison d’État » (Marc Trevidic).

Ce sont tous ces principes fondamentaux qui devraient être enseignés dans toutes les écoles de France et de Navarre pour préparer la génération qui monte à la citoyenneté. Être citoyen, c’est d’abord avoir des obligations mais aussi posséder des droits qualifiés de fondamentaux qui s’appliquent à tous – innocents ou coupables – qu’elles que soient leur sexe, leur nationalité, leur orientation, leur religion…

Les sources normatives externes de la présomption d’innocence

Pour la commodité de l’exposé, nous nous limiterons aux sources universelles et européennes du principe de la présomption d’innocence qui ont une valeur juridique supérieure à la norme française. Et, elles ne manquent pas, preuve que les États considèrent ces principes comme d’une nature supérieure à toutes les contingences de la vie.

La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 souligne que :

« Article 11 1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées » .

La convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe de 1950 précise que :

« Article 6. Droit à un procès équitable. 2Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » .

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 déclare :

« Article 48. Présomption d’innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé » .

Le statut de la Cour pénale internationale entré en vigueur en 2002 dispose :

« Article 66 PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.

2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.

3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable » .

On ne saurait être plus clair sur l’intangibilité et l’intemporalité de la notion de droits de l’homme, concept pris dans son acceptation la plus juridique et la plus noble. On ne saurait être plus clair non plus sur l’importance de la présomption d’innocence dans le déroulement du procès. Ce principe ne souffre d’aucune exception au pays où l’exception confirme la règle.

Après la théorie, qu’en est-il de la pratique de la présomption d’innocence dans le cas d’une mise en examen d’un individu comme vous et moi ? Une fois encore, nous découvrons qu’il existe un océan entre les généreuses pétition de principe et la réalité judiciaire dans ce qu’elle a de plus trivial en France, mère des arts des armes et des lois .

MISE EN EXAMEN : UNE VIOLATION DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Qu’est-ce que la procédure de mise en examen dont nos perroquets à carte de presse nous parlent si souvent sans en connaître la définition juridique précise ? Une procédure étrange et aléatoire comme le démontre la pratique française. Et cela d’autant plus qu’elle constitue une double violation du principe sacré qu’est celui de la présomption d’innocence.

La mise en examen : une procédure étrange et aléatoire

Quid de la procédure de mise en examen qui a remplacé en 1988 celle de l’inculpation (sorte de révolution par les mots) telle qu’elle nous est présentée par le Code de procédure pénale que rares sont ceux à en connaître les dispositions ? Reprenons-en les termes exacts pour mieux en apprécier le périmètre, la portée, la signification exacte !

« Article 80-1 du code de procédure pénale

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 – art. 19 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté » .

On constate que la mise en examen doit répondre à trois conditions cumulatives : (1) l’existence d’indices graves ou concordants (comment les définir de manière précise et objective ?) ; l’audition des observations de la personne concernée (comment répondre à des allégations dont la plupart du temps il n’a pas entendu parler, n’ayant pas eu accès au dossier et n’ayant pas eu le temps nécessaire pour préparer sa réponse en violation du principe du contradictoire ?) et le caractère subsidiaire (alors que le principe est la procédure de témoin assisté, plus respectueuse de la présomption d’innocence, dans la pratique il est plutôt l’exception).

Le moins que l’on puisse dire est que les magistrats, qui mettent en examen un individu, respectent rarement ces trois conditions, à y regarder de plus près. Mystère et pomme d’arrosoir ! Si les mots ont encore un sens précis dans la langue française, cette procédure nous paraît peu respectueuse de la présomption d’innocence. Pourquoi ?

La mise en examen : une double violation de la présomption d’innocence

Comme toujours la pratique quotidienne est très instructive. Elle montre que l’on viole allégrement le principe de la présomption d’innocence dans les cabinets des magistrats. Cette entorse à un principe cardinal du droit est amplifiée par l’intervention intempestive des médias.

La violation par la justice : la mise en cause de la présomption d’innocence

Manifestement, les grands avocats vous le diront, les magistrats, soit ignorent les dispositions des quatre textes internationaux cités plus haut, soit les violent délibérément sans faire automatiquement l’objet d’une censure de la structure d’appel de leurs décisions, à savoir la chambre de l’instruction. Les avocats ont baptisé la chambre de l’instruction la « chambre d’enregistrement ». Cela en dit l’on sur l’effectivité des droits de recours dans notre pays. D’une part, la règle devait être la mise sous statut de témoin assisté et non l’exception. Or, nous en sommes encore loin. D’autre part, la nécessité de disposer d’indices graves ou concordants signifie que le magistrat instructeur a déjà sa religion faite sur le mis en examen alors que la présomption d’innocence devrait le protéger de tels soupçons jusqu’à l’audience de la juridiction appelée à trancher sur sa culpabilité. Sinon, nous sommes dans le préjugement contraire à l’esprit et à la lettre de la présomption d’innocence.

Prenons un peu de hauteur dans le débat. Se défendre, ne consiste-t-il pas à mettre des grains de sable dans la machine, comme le rappelle si justement Maître Éric Dupond-Moretti qui décrit avec précision certains des problèmes structurels de notre institution judiciaire ? Une machine trop bien huilée qui tourne sans que rien ne puisse interrompre sa course folle. On ne doit pas juger les hommes sans prendre toutes les précautions susceptibles d’éviter les erreurs judiciaires. On ne doit pas se contenter de certitudes (les convictions du magistrat) ou de raisonnements à charge (ce qui est le cas). Force est de constater que l’opinion publique n’a que faire de la présomption d’innocence foulée aux pieds par les magistrats qui n’en ont cure. Principe fondamental de notre droit, corollaire indispensable du droit à un procès équitable. Principe que rappelle si justement la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.

Voici ce qu’écrit François Zimeray, ancien ambassadeur de France pour les droits de l’homme mais aussi sur le sujet de la présomption d’innocence au sujet des conditions de l’incarcération au Japon de Carlos Ghosn :

« La présomption d’innocence est un combat de tous les temps, de tous les lieux, la cause de tous les hommes… Ce qui est révélé est la réalité d’un monde orwellien où il est désormais admis que la présomption d’innocence sera remplacée par la proclamation publique de la culpabilité. Un monde où la finalité d’une enquête judiciaire n’est plus la recherche de la Vérité dans le dialogue des faits, mais l’extorsion d’aveux ou de fausses confessions qui procèdent toujours par l’abaissement de la personne détenue…

Le 27 décembre 2018, le Groupe de travail sur la détention arbitraire aux Nations unies, a publié un rapport sur le Japon où il dit avec force son souci du sort réservé à ceux qui se trouvent pratiquement ‘pris en otage par l’appareil judiciaire’ : trop de latitude discrétionnaire (laissée) au parquet et un contrôle judiciaire insuffisant peuvent créer un environnement propice à une application discriminatoire de la loi » .

Il n’y a rien de plus à ajouter si ce n’est que, de manière plus élégante et plus controuvée, la Justice française n’est pas elle aussi au-dessus de tout soupçon ? L’Histoire ne serait-elle qu’un éternel recommencement dans le monde judiciaire français ? Nous avons la faiblesse de le penser à la lumière des nombreuses expériences récentes relatées par les médias. Nous nous interrogeons sur le point de savoir sur quels critères les magistrats sont évalués aujourd’hui, hier on disait notés par leurs supérieurs hiérarchiques. Les citoyens devraient avoir accès à ces évaluations pour mieux cerner la personnalité de ces fonctionnaires, pour les évaluer, voire les sanctionner en cas de nécessité puisque les magistrats ne font pas le ménage dans leur propre chapelle, corporatisme aidant. Nous touchons là à un tabou que même notre président jupitérien n’a pas souhaité briser. Cela aurait été aussi salutaire pour les justiciables que pour les magistrats eux-mêmes. Un rappel aux réalités, à un minimum d’humilité lorsque l’on juge autrui est toujours salutaire. Qui suis-je pour juger, rappelle avec beaucoup d’à-propos le pape François ? Formule qui mériterait d’être médité régulièrement par les magistrats.

Petit à petit, nous abordons des problèmes plus sérieux encore dans un État de droit dans un pays qui s’autoproclame patrie des droits de l’homme. En effet, à ces carences propres au magistrat instructeur (juge le plus puissant de France), s’ajoute un problème plus structurel à ce corps de magistrats que dénonce l’ex-procureur, Éric de Montgolfier en des termes particulièrement clairs, traduisant à la perfection la réalité vécue par toutes les personnes mises en examen, plus particulièrement celles qui n’auraient jamais dû l’être et elles sont légions :

« il est superflu d’évoquer le juge d’instruction, dont l’ambivalence est extrême et tient de la schizophrénie parce qu’il lui est demandé d’être le censeur de sa propre action » .

Auquel on doit en ajouter un autre que pose, sous forme de question, le juge d’instruction, Renaud Van Ruymbeke qui vient juste de prendre sa retraite et qui pose la vraie question qui vaille à propose de la relation entre mise en examen et présomption d’innocence :

« Garant des libertés individuelles, ne met-il pas en examen des personnes bénéficiant de la présomption d’innocence ? ».

Ce sont des magistrats sérieux (instruction et parquet), qui ne passent pas pour de dangereux révolutionnaires, qui le disent et l’écrivent ?

Comment la même personne peut-elle dans le même temps instruire à charge (il est coupable) et à décharge (il est innocent) alors même qu’elle prétend disposer d’indices graves ou concordants de la culpabilité de l’individu ? Tout ceci est simplement contradictoire, antinomique au pays de la raison.

Tout est dit… Nous baignons dans la contradiction la plus totale au pays de René Descartes et de la logique. Le sujet est si important qu’il mériterait une réforme de grande ampleur de la justice pour mettre notre système judiciaire au niveau des standards européens auxquels nous avons souscrits de manière volontaire, rappelons-le. Mais, cela n’est pas encore pour demain. Mais, il y a souvent loin de la coupe aux lèvres surtout dans notre pays qui veut donner des leçons de morale et de droit à la terre entière. La logique de la Justice a ses raisons que le bon sens n’a pas. Voilà qui heurte le sens le plus élémentaire de l’équité. Mais, tout ci ne semble pas trop émouvoir nos droits de l’hommistes de salon et de plateau de télévision des chaines d’abrutissement en continu. Pire encore, souvent avec la complicité active ou passive de la Justice, les médias violent la présomption d’innocence, utilisant à plein le rouleau compresseur du lynchage médiatique.

La violation par les médias : le rouleau compresseur du lynchage médiatique

À titre introductif, notons que les magistrats (voire la police) violent allégrement, régulièrement et en toute impunité, le principe du secret de l’instruction . Comment expliquer que nous découvrons dans nos médias que tel ou tel citoyen est mis en examen ? Comment expliquer que nous découvrons dans nos médias des pans entiers des dossiers de l’instruction (P.V. d’audition, expertises diverses…) de tel ou tel citoyen dans nos médias ? On comprend le but de la manœuvre ; faire fuiter quelques éléments choisis d’un dossier pour démontrer que le présumé innocent est présumé coupable avant même tout jugement en violation du principe de la présomption d’innocence dont le magistrat devrait être le gardien scrupuleux. On comprend les conséquences de ces fuites : alimenter la machine à calomnier, à humilier. Ainsi, on jette en pâtures aux chiens l’honneur d’un homme ou d’une femme, pour reprendre la formule célèbre de François Mitterrand dans l’affaire du « suicide » de Pierre Bérégovoy. C’est qu’une fois que la machine à délation, la machine à calomnie (Cf. l’air de la calomnie du Barbier de Séville), la machine à rumeur est en route, il est impossible de la stopper. Comment dans ce contexte juger sereinement et objectivement un présumé innocent en respectant les canons du droit à un procès équitable qui lui est reconnu par toutes les conventions internationales signées et ratifiées par la France éternelle ? « Chaque personne humaine est précieuse et sacrée » (Jean Vanier, La spiritualité de l’Arche).

À propos de trois affaires récentes qui n’ont aucun rapport les unes avec les autres (Yann Moix, Lilian Thuram et Patrick Bruel) Maxime Tandonnet , énarque qui fut un temps conseiller de Nicolas Sarkozy pour les affaires intérieures, soulève de vraies questions à propos des pouvoirs exorbitants et néfastes que s’arrogent les médias sans la moindre vergogne et sans se soucier des ravages humains qu’ils entrainent en violant le principe de la présomption d’innocence. Citons quelques extraits choisis de sa prise de position récente dans le quotidien Le Figaro :

« Pourquoi la meute brûle-t-elle sans vergogne et avec autant de jubilation…. Ce qu’elle a longtemps adoré ?… La logique du lynchage médiatique est entrée dans une spirale sans fin. Elle était auparavant fondée sur le seul critère idéologique, celui des médias ‘progressistes’ contribuant au lynchage de personnes suspectées de déviance idéologique, de sympathie ‘réactionnaire » (procédé naturellement scandaleux). Mais voilà qu’aujourd’hui que le processus de lynchage médiatique a pris une ampleur nouvelle, s’est autonomisé. On ne lynche plus au nom du Bien contre le Mal. Il faut lyncher pour lyncher, sans raison, à l’aveuglette, tout ce qui passe à portée de lynchage, dans une jubilation sadique, absurde, une corrida ludique. Toutes les têtes qui dépassent, sans exception, sont susceptibles de tomber sous le couperet » .

Dans l’hypothèse où tous ces citoyens seraient blanchis, assisterait-on à une quelconque mea culpa de tous ces inconscients ? La réponse est dans la question. Mais que font nos perroquets à carte de presse qui se qualifient de journalistes d’investigation et de redresseurs de torts à la petite semaine. Tout le monde n’est pas Zola avec son célèbre « J’accuse » publié le 13 janvier 1898 en première page de l’Aurore (Lettre à Felix Faure). En dépit de ses fautes lourdes jugés et sanctionnés, rendons hommage à Roman Polanski pour son « J’accuse » présenté récemment à la Mostra de Venise dont quelques féministes extravagantes et déboussolées avaient demandé le retrait de programmation à cette occasion. Heureusement, le bon sens a fini par triompher… La présomption d’innocence ne serait-elle qu’une simple clause de style ?

« Ce n’est pas tuer l’innocent comme innocent qui perd la société, c’est de le tuer comme coupable » (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe). L’affaire Richard Ferrand ne nous intéresse pas en tant que telle (sur un plan de politique politicienne ) et cela d’autant que nous ne connaissons d’elle que ce que veulent bien nous en dire les médias aplaventristes. Elle nous intéresse d’un point de vue général et juridique par ce qu’elle révèle d’une Justice qui viole allégrement les principes et les droits dont elle devrait être la gardienne scrupuleuse. Et cela est particulièrement problématique, pour ne pas dire dangereux, pour tout citoyen qui risque de se trouver, un jour ou l’autre, confrontée aux excès de l’arbitraire de l’autorité judiciaire (terme consacré par la Constitution française de 1958). L’ère des comédies et des vaudevilles judiciaires est loin d’être close . C’est que l’inconvénient d’un système qui se grippe, comme l’est le système judiciaire français, est que son dysfonctionnement peut durer longtemps. Et cela peut durer encore durer très longtemps d’autant plus longtemps que les citoyens ne prendront pas conscience que le cancer n’arrive pas qu’aux autres.

Combien faudra-t-il d’innocents jugés coupables, de vies inutilement brisées, pour que la France, si prompte traditionnellement à légiférer sur tout et n’importe quoi, ne prenne le temps de poser calmement la question de l’intangibilité de la présomption d’innocence, de l’iniquité de la procédure de mise en examen et de la limitation salutaire des pouvoirs des médias dans toutes les affaires portées devant la Justice pour respecter le droit à un procès équitable de tout citoyen ? Droit qui n’a rien à voir avec les procès médiatiques et expéditifs instruits pas quelques folliculaires irresponsables et frappés de cette « Perversion ordinaire » si bien analysée par le psychiatre et psychanalyste, Jean-Pierre Lebrun qu’il faut lire et relire .



Si cet article vous a plu, aidez-nous et faites un don de 5 euros !







Si cet article vous a plu, aidez-nous et faites un don de 5 euros !

Une réflexion indispensable s’impose aujourd’hui pour éclaircir les trois concepts juridiques que sont ceux de mise en examen, de présomption d’innocence et de présomption de culpabilité ! Sans quoi, la France éternelle risque de faire prochainement partie des dictatures les plus minables, les plus risibles en raison de « la dérive autoritaire de l’État » (Jean-Luc Mélenchon, JDD, 15 septembre 2019). À quand, une question de principe relative à cette problématique renvoyée soit devant le Conseil constitutionnel (par la voie d’une QPC), soit devant la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe à Strasbourg ?

Guillaume Berlat

23 septembre 2019



Argument mis en avant, entre autres par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet (professeure agrégée de droit public, ex-membre du Conseil constitutionnel) lors du Grand Jury RTL-Le Monde du 15 septembre 2019.

Maurice Paléologue, Journal de l’affaire Dreyfus 1894-1899. L’affaire Dreyfus ou le Quai d’Orsay, Plon, 1955.

Patrick Dils, Je voulais juste rentrer chez moi. Un innocent incarcéré pendant 15 ans, J’ai Lu, 2003.

Hervé de Charette, Après Outreau, quelle réforme de la justice pénale. Grand débat sur la justice, L’Harmattan, 2006.

Christian Iacono, Le mensonge, Sudarènes éditions, 2016.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

http://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf

Joachim Du Bellay, Les regrets.

www.legifrance.gouv.fr

François Zimeray, Affaire Carlos Ghosn : le Japon, archipel de l’arbitraire judiciaire, Le Figaro, 2-3 février 2019, p. 16.

Éric de Montgolfier, Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons, Michel Lafon, 2014.

J.B./Simon Piel, Eliane Houlette visée par une enquête embarrassante, Le Monde, 21 septembre 2019, p. 12.

Edgard Morin, La rumeur d’Orléans, Seuil, 1969.

Maxime Tandonnet, André Tardieu. L’incompris, Perrin, 2019.

Maxime Tandonnet, Le Moloch médiatique dévore ses propres enfants, Le Figaro, 12 septembre 2019, p. 19.

Bon président, donc innocent, Le Canard enchaîné, 18 septembre 2019, p. 2.

HL/A. S.-M., Ferrand et les juges dans une course d’escargots, Le Canard enchaîné, 18 septembre 2019, p. 4.

Jean-Pierre Lebrun, La perversion ordinaire. Vivre ensemble sans autrui, Denoël, 2002.